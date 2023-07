Καβάλα

Καβάλα: Μυστήριο με τον θάνατο νεαρού σε παραλία

Σύμφωνα με τος πρώτες πληροφορίες,ο άτυχος νέος είναι αλλοδαπός και διασκέδαζε με την παρέα του σε beach bar της παραλίας.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας από τη θάλασσα στους Αμμόλοφους Καβάλας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για νεαρό αλλοδαπό.

Η σορός του άνδρα βρέθηκε στην παραλία των Αμμόλοφων Καβάλας νωρίτερα το Σάββατο, 1η Ιουλίου. Το άψυχο σώμα του νεαρού αλλοδαπού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με το proininews.gr, ο άτυχος νέος διασκέδαζε με την παρέα του σε beach bar της παραλίας.

