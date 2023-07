Χαλκιδική

Χαλκιδική: Αστυνομικοί “ξερίζωσαν” χασισοφυτεία (εικόνες)

Κατασχέθηκαν δενδρύλλια, κάνναβη και σπόροι, ενώ έγιναν και συλλήψεις.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Χαλκιδική για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 2,5 κιλά κάνναβη, 3,3 κιλά φυτικά αποσπάσματα κάνναβης και σχεδόν 4 κιλά σπόροι κάνναβης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Ομάδας Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών εντόπισαν τους δύο άνδρες σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του ενός, όπου διαπιστώθηκε να καλλιεργούν σε θερμοκήπιο 43 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 50 έως 180 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεση

«Συνελήφθησαν χθες (30 Ιουνίου 2023) το απόγευμα σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, 2 ημεδαποί άνδρες, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι άνδρες σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του ενός ημεδαπού, όπου διαπιστώθηκε να καλλιεργούν σε θερμοκήπιο 43 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 50 έως 180 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης σε χώρο του αγροκτήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κιλά και 407 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

3 κιλά και 41 γραμμάρια φυτικά αποσπάσματα κάνναβης,

σπόροι κάνναβης βάρους 2 κιλών και 470 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του ιδιοκτήτη του αγροκτήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

256,8 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

261 γραμμάρια φυτικά αποσπάσματα κάνναβης και

σπόροι κάνναβης βάρους 1 κιλού και 425 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής».

