Λάρισα

Φωτιά στη Λάρισα - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα (εικόνες)

Πώς ξέσπασε η φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα που ξέσπασε το Σάββατο το μεσημέρι στην περιοχή Μαυρόλιθο Λάρισας.

Το μέτωπο, λόγω της καύσιμης ύλης, επεκτάθηκε γρήγορα, με συνέπεια να δοθεί εντολή για εμπλοκή εναέριων μέσων, προκειμένου να περιοριστεί το συντομότερο δυνατό.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μαυρόλιθος Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2023

Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή.

πηγή εικόνας tirnavospress.gr





