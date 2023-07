Εύβοια

Κακοποίηση ζώων - Κύμη: Αναζητούν τον άνθρωπο που πυροβόλισε το σκύλο - “μασκότ”

Το σκυλάκι 22 κιλών με άσπρο και καφέ τρίχωμα, βρέθηκε αιμόφυρτο από περαστικούς έξω από επιχείρηση κοντά σε παιδική χαρά στην πλατεία Κύμης.

Άφαντος παραμένει ο δράστης που πυροβόλησε το σκυλί «μασκότ» όπως το χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, στην Κύμη Ευβοίας.

«Στα κάγκελα» βρίσκονται οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς θέλουν να βρεθεί ο δράστης που κακοποίησε με αυτό τον βάρβαρο τρόπο το άτυχο ζώο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το σκυλί είναι καλά στην υγεία του, παίρνει αντιβίωση και φιλοξενείται από κάτοικο της περιοχής.

Για το φρικιαστικό περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα η αστυνομία έχοντας πάρει καταθέσεις από τους ανθρώπους που το βρήκαν και ο φάκελος θα πάει στον εισαγγελέα.

Σήμερα το πρωί Αστυνομικοί του ΑΤ Κύμης συνεχίζουν τις καταθέσεις από ανθρώπους της περιοχής ενώ παράλληλα ψάχνουν κάμερες από τα καταστήματα της περιοχής μήπως και έχουν καταγράψει τον δράστη.

