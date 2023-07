Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Κρύπτες με 38,5 κιλά λαθραίου καπνού σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Τη δράση του 54χρονου ανακάλυψαν οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών και της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. Πού τον εντόπισαν ενώ θα έφευγε για Ιταλία

"Φύλλο και φτερό" έκαναν οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών και της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που έφτασε στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού και, τελικά, ανακάλυψαν κρύπτες στο οποίο ήταν κρυμμένες μεγάλες ποσότητες λαθραίου καπνού.

Στις κρύπτες, που ήταν προσεκτικά κατασκευασμένες στο εσωτερικό των τοιχωμάτων των θυρών του οχήματος, οι λιμενικοί βρήκαν πλήθος νάιλον συσκευασίες και πακέτα με ποσότητες καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 38,5 κιλών, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία του φόρου κατανάλωσης και πέρασαν χειροπέδες στον 54χρονο αλλοδαπό οδηγό, ο οποίος θα επιβιβαζόταν στο πλοίο με προορισμό την Ιταλία.

Ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας που του άσκησε δίωξη για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και κατασχέθηκε το αυτοκίνητό του. Οι ποσότητες του λαθραίου καπνού παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας και το σύνολο των διαφυγόντων δασμών και φόρων υπολογίστηκε σε 11.540,77 ευρώ.

