Ναρκωτικά - Άρτα: Καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στο σπίτι του (εικόνες)

Πώς έφτασαν στα ίχνη του άνδρα που καλλιεργούσε κάνναβη στο σπίτι του.

Συνελήφθη ημεδαπός για καλλιέργεια ναρκωτικών σε περιοχή της Άρτας. Κατασχέθηκαν (23) δενδρύλλια κάνναβης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη χθες (30-06-2023) το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Άρτας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

23 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες, ύψους από (0,05) έως (1,73) μέτρα.

πλαστικός τρίφτης

ακατέργαστη κάνναβη βάρους 7,14 γραμμαρίων

αποξηραμένο δενδρύλλιο κάνναβης ύψους 0,90 μέτρων

Ο κατηγορούμενος μαζί με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.

