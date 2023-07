Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 69χρονος παρενόχλησε 14χρονες σε αστικό λεωφορείο

Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Χειροπέδες σε έναν 69χρονο πέρασαν το βράδυ του Σαββάτου, αστυνομικοί του Α.Τ Πυλαίας – Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με καταγγελία, εντός αστικού λεωφορείου εξύβρισε και με ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις, που αφορούν σε ασελγείς πράξεις, προσέβαλε την αξιοπρέπεια πέντε νεαρών κοριτσιών, οι τέσσερις εκ των οποίων είναι 14 ετών.

Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

