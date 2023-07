Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: βόας έκανε... βόλτες στην Τούμπα (εικόνες)

Ανάστατοι οι περίοικοι κάλεσαν για βοήθεια. Τι διαπιστωσαν οι ειδικοί για τα "σημάδια" που έφερε το φίδι. Τι αναφέρουν για την εγκατάλειψη ζώων.

Ένας βόας εντοπίστηκε να περιφέρεται σε πάρκο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη και μέλη της ομάδας Animal Rescue and Defence Squad, κλήθηκαν στο σημείο για να παραλάβουν το φίδι, το οποίο εικάζεται ότι ήταν οικόσιτο.

Ο μικρός βόας είχε πολλές εκδορές από γάτες ήταν αφυδατωμένο.

Σύμφωνα και με τα υρήματα της ακτινογραφία που του έγινε, το φίδι έχει πιθανό κάταγμα σε σπόνδυλο.

"Πιθανότατα άλλη μια εγκατάλειψη.. Δεν έχουμε πια λόγια για τις τόσες εγκαταλείψεις ζώων..", αναφέρουν τα μέλη της ομάδας.

« Δεχτήκαμε κλήση από το 100 για ερπετό οχιά σε πάρκο της Τούμπας. Όταν φτάσαμε εκεί αναγνωρίσαμε έναν μικρό βόα constrictor. Το ζώο έχει πολλές εκδορές από γάτες είναι αφυδατωμένο και όπως έδειξε η ακτινογραφία έχει πιθανό κάταγμα σε σπόνδυλο. Πιθανότατα άλλη μια εγκατάλειψη.. Δεν έχουμε πια λόγια για τις τόσες εγκαταλείψεις ζώων..», όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η ομάδα.

