Λαμία: Έπεσε από τα σκαλιά στην αυλή της και πέθανε (εικόνες)

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, αλλά και διασωστών, να κρατηθεί η γυναίκα στη ζωή, δεν τα κατάφερε.

Τραγικό τέλος είχε μία 54χρονη που έπεσε από τα σκαλιά του σπιτιού της, στην αυλή του.

Η γυναίκα έπεσε το πρωί της Παρασκευής, στην αυλή του σπιτιού της, στη Λαμία.

Η γυναίκα ζούσε μόνη της, αλλά οι γείτονές της, είδαν τι συνέβη και κάλεσαν σε βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου πήδηξαν τη μάντρα του σπιτιού, καθώς η πόρτα ήταν κλειδωμένη.

Όταν την προσέγγισαν ήταν σε άσχημη κατάσταση.

Ακολούθησε αγώνας δρόμου, με τη βοήθεια δημοτικών αστυνομικών αλλά και της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να καταλήξει ζωντανή στο ΓΝ Λαμίας, όπου κι εκεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έκανε ότι ήταν δυνατόν για να αντιστρέψει την κατάσταση.

Η γυναίκα υπέφερε από πολυοργανική ανεπέρκεια και είχε υψηλό πυρετό, λόγω των τραυμάτων της. Εισήθχη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας και τα ξημερώματα της Κυριακής κατέληξε.

