Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Παράσυρση 7χρονης από αυτοκίνητο

Στο κέντρο της πόλης σημειώθηκε το νέο περιστατικό παράσυρσης παιδιού.

Ένα κοριτσάκι 7 ετών παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά τις 15:00, στην οδό Μητροπόλεως και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς“.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: thestival.gr

