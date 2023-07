Κοζάνη

Κοζάνη: Ακρίδες έκαναν επιδρομή και “αφάνισαν” καλλιέργειες (βίντεο)

Για μεγάλη καταστροφή κάνουν λόγοι οι αγρότες, λόγω των ακρίδων που “έπεσαν” στην περιοχή.

(εικόνα αρχείου)

Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή από την επιδρομή ακρίδων σε καλλιέργειες του Δήμου Βοίου.

Οι ακρίδες έχουν αφανίσει πολλά στρέμματα καλλιεργειών με τους αγρότες να είναι σε απόγνωση πλέον, αφού χάθηκε και η τελευταία τους ελπίδα, με την απώλεια και άλλων προϊόντων που βρίσκονται στην παραγωγή, όπως η κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης.

Ο Παναγιώτης Τσαλίκης από το Καλονέρι Βοίου Κοζάνης, κάνει λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις, καθώς όπως τονίζει στην ΕΡΤ, σε μια μέρα έχουν καταστρέψει ολοσχερώς τουλάχιστον 4 στρέμματα των καλλιεργειών του, αφανίζοντας τα φυτά.

Ο αγρότης μιλά για επιδρομή εκατομμυρίων ακρίδων.

Μετά τις πολυήμερες βροχοπτώσεις, την ακαρπία στα όσπρια και την καταστροφή των καλλιεργούμενων εκτάσεων η κατάσταση πλέον θεωρείται πολύ δύσκολη για να επιβιώσει ο αγροτικός κόσμος. Όπως όλα δείχνουν δεν θα υπάρξει εισόδημα για τους αγρότες στην περιοχή αφού δεν κατάφεραν να συγκομίσουν τα προϊόντα που παράγουν στην περιοχή με τα έξοδα πλέον να τους φέρνουν σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.

