Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ – Γάτα μπλέχτηκε στα καλώδια

Πώς μπλέχτηκε η γάτα στα καλώδια και τι ζημιές προκλήθηκαν από τη φωτιά.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγος μετά τις 6.00 το πρωί της Δευτέρας, σε υποσταθμό της ΔΕΗ, στην οδό Αγίου Δημητρίου 32, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και προκλήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τις 06:00. Επί τόπου έσπευσαν και έσβησαν τις φλόγες έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το βραχυκύκλωμα προκλήθηκε από γάτα που μπλέχτηκε στα καλώδια.

