Τροχαίο - Καβάλα: Αυτοκίνητο παρέσυρε εργαζόμενη στην καθαριότητα (εικόνες)

Πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο και ποια είναι η κατάσταση της 47χρονης γυναίκας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Δευτέρας στην Καβάλα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα 47 ετών, η οποία εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καβάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 75χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 47χρονη, ενώ αυτή εργαζόταν επί της οδού Αμυνταίου, στη Δημοτική Αγορά Καβάλας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο του τροχαίου, παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο την τραυματισμένη γυναίκα.

