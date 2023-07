Κοινωνία

Σίφνος: Θρίλερ με τον θάνατο γυναίκας που πήγε για δουλειά στο νησί (εικόνες)

Τα ίχνη της αγνοούνταν επί πολλές ώρες. Ποιος την φιλοξενούσε. Η "σχέση" στην Αθήνα, το "τελευταίο ραντεβού" και οι πόνοι που ένιωθε λίγο πριν εξαφανιστεί.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα από την Μολδαβία που αγνοούνταν στην Σίφνο. Η γυναίκα είχε πάει στο νησί για να εργαστεί και εδώ και τρεις ημέρες είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Εντοπίστηκε νεκρη περίπου δύο χλμ μακριά από το σπίτι ενός ηλικιωμένου, ο οποίος τη φιλοξενούσε.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δεσμό με έναν παντρεμένο στην Αθήνα, και στις 20 Ιουνίου φέρεται να της είπε να φύγει γιατί θα επέστρεφαν η σύζυγος με τα παιδιά του.

Έφυγε και πήγε Σιφνο γιατί ήξερε τον ηλικιωμένο που τελικά τη φιλοξένησε. Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε πόνους στην κοιλιά και τη μήτρα. Όταν ο ηλικιωμένος της είπε να τη πάει στο κέντρο υγείας, τον κλείδωσε κι έφυγε.

Δεν έχει γίνει νεκροψία αλλά απο τα αρχικά ευρήματα της αστυνομικής έρευνας δεν υπάρχει ίχνος εγκληματικής ενέργειας.

