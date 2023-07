Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 69χρονος που παρενόχλησε ανήλικες σε αστικό λεωφορείο

Σε 19μηνη φυλάκιση, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 69χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά και εξύβρισε πέντε ανήλικα κορίτσια εντός αστικού λεωφορείου.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση, ενώ του επέβαλε επιπλέον χρηματική ποινή (200 ημερησίων μονάδων προς 5 ευρώ, η καθεμία).

«Είμαι αθώος. Λένε ψέματα, θέλουν να με βάλουν φυλακή» απολογήθηκε ο ίδιος.

Νωρίτερα, κατέθεσαν οι παθούσες, ανάμεσα στις οποίες τέσσερις 14χρονες, που επανέλαβαν την καταγγελία τους, τονίζοντας ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε ασελγείς χειρονομίες εις βάρος τους, προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους, ενώ ταυτόχρονα εκτόξευσε εναντίον τους ύβρεις.

Ο 69χρονος άσκησε έφεση κατά της απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος.

