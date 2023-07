Χανιά

Πνιγμός - Χανιά: δραματική ανάσυρση λουόμενου χωρίς τις αισθήσεις του (εικόνες)

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μέσα στη θάλασσα, ενώ η ανάσυρσή του ήταν εξαιρετικά δυσχερής.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας σε παραλία στα Φαλάσαρνα.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία των Φαλασάρνων από τον ναυαγοσώστη, ενώ έγιναν προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή. Μάλιστα τα ρεύματα είχαν παρασύρει τον άνδρα δεκάδες μέτρα στα βαθιά και η ανάσυρσή του στην παραλία απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολη.

Το συμβάν έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ έσπευσαν στο σημείο διασώστες του Κ.Υ. Κισάμου.

Πηγή/ Εικόνες: flashnews.gr/ Ιωάννης Παπαδάκης

