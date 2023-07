Κυκλάδες

Μύκονος: Τροχαίο με θύμα 27χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλος ένας νέος άνθρωπος «έσβησε» στην άσφαλτο. Πώς συνέβη η τραγωδία.

-

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν νέο άνδρα σημειώθηκε στην Μύκονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, έχασε τον έλεγχο για αγνώστους λόγους, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα ο οδηγός να βρει ακαριαίο θάνατο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που ο άτυχος νέος εκσφενδονίστηκε από το όχημά του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, η αστυνομία και η Πυροσβεστική, ωστόσο ο άνδρας αλβανικής καταγωγής, μόνιμος κάτοικος του νησιού για πολλά χρόνια, με ελληνική υπηκοότητα, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και εγκατέλειψε τις δυνάμεις του.

Ο άτυχος νέος εργαζόταν σε γνωστό beach bar του νησιού.

Πηγή: Cyclades24