Τροχαίο στα Καβάσιλα με παιδί μεταξύ των τραυματιών (εικόνες)

Τροχαίο με τραυματίες σημειώθηκε στα Καβάσιλα, στην Ηλεία. Πώς έγινε το περιστατικό.

Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα Καβάσιλα.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στο δρόμο μεταξύ Καρδιακαύτι και Δήμητρας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίθηκε πιο σοβαρή και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο του Πύργου.

Πηγή: patrisnews.com

