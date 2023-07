Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος εκβίαζε τον δικηγόρο του

Επί 2,5 χρόνια απειλούσε τον δικηγόρο του κρατούμενος των φυλακών. Τι ζητούσε.

Κρατούμενος εκβίαζε τον δικηγόρο του μέσα από τις φυλακές, αξιώνοντας την αμοιβή των 3.000 ευρώ που τού είχε καταβάλει ως αμοιβή, επειδή δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις νομικές του υπηρεσίες. Πρόκειται για 42χρονο Σέρβο υπήκοο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2020 και επί 2,5 έτη απειλούσε τηλεφωνικά τον δικηγόρο του (μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης) ότι θα υποστεί σωματικές βλάβες εάν δεν τού επιστρέψει την αμοιβή που εισέπραξε.

Αφορμή -κατά πληροφορίες- φαίνεται να αποτέλεσε το γεγονός ότι δεν απέφυγε την φυλακή, γεγονός που τον δυσαρέστησε, οπότε ξεκίνησε τις απειλές.

