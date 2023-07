Βοιωτία

Φωτιά στο Ακόντιο Βοιωτίας

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά στην περιοχή. Στη μάχη και εναέριες δυνάμεις

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ακόντιο, στη Βοιωτία. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά έκαψε καλαμιές και πουρνάρια, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

