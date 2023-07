Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στη Ναυπακτία: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για εμπρησμό

Πρόκειται για δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών που κατηγορούνται για εμπρησμό και συνελήφθησαν

Δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών κατηγορούνται για εμπρησμό και συνελήφθησαν ως υπεύθυνα για την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή Πλατανίτη Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της φωτιάς η οποία ξέσπασε κοντά σε σπίτια, οι πυροσβέστες είχαν στοιχεία που παρέπεμπαν σε εμπρησμό.

Πράγματι μετά από πολύωρη έρευνα του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής διαπιστώθηκε πως ένας 12χρονος και ένας 13 χρονος είχαν βάλει την φωτιά , άγνωστο μέχρι στιγμής για ποιόν λόγο.

Να σημειωθεί πως συνελήφθησαν και οι γονείς των παιδιών με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκων. Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Από την πυρκαγιά, για την κατάσβεση της οποίας υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πυροσβέστης , καθώς ένιωσε αδιαθεσία λόγω της εισπνοής καπνού, από όπου πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

