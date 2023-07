Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συμμορία χτύπησε και λήστεψε ανήλικους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύματα ληστείας από συμμορία νεαρών έπεσαν δύο 16χρονοι κι ένας 19χρονος, στην Επανομή Θεσσαλονίκης

-

Θύματα ληστείας από συμμορία νεαρών έπεσαν δύο 16χρονοι κι ένας 19χρονος, στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε το Δεκέμβριο του 2019, με τους δράστες να χτυπούν και να απειλούν τα θύματα, τραυματίζοντας ελαφρά τον 19χρονο, από τον οποίο αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Για εμπλοκή στο περιστατικό ταυτοποιήθηκε ένας 26χρονος (ημεδαπός), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, ενώ άγνωστα παραμένουν προς το παρόν τα στοιχεία των δύο συνεργών του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: πέταξε στα σκουπίδια χρυσαφικά - “Επιχείρηση” για την επιστροφή τους

Τρίπολη: Επιδειξίας κυνηγούσε παιδιά στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Κόβουν… την ανάσα οι εργασίες Γάλλων αλπινιστών (εικόνες)