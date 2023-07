Έβρος

Έβρος: Νέες συλλήψεις διακινητών

Ένα όχημα με πλαστές πινακίδες και ένα δεύτερο χρησιμοποιούσαν οι διακινητές για τη μεταφορά των μεταναστών στη χώρα.

Με φορτηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας επιχείρησε να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας οκτώ μετανάστες ημεδαπός διακινητής που συνελήφθη χθες στην Εθνική Οδό Κήπων-Αλεξανδρούπολης.

Την ίδια μέρα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν και έναν αλλοδαπό διακινητή ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει με επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης οκτώ μετανάστες που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός - διακινητής που όπως διαπιστώθηκε δεν έχει άδεια ικανότητας οδήγησης ακινητοποίησε το όχημα στη θέα των αστυνομικών και επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει της σύλληψης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν χθες (4-7-2023) σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, τρεις διακινητές, εκ των οποίων δύο αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το μεσημέρι σε Επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας οκτώ (8) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης, στη θέα των αστυνομικών ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο μεσημέρι στην Εθνική οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης, οι παραπάνω αστυνομικοί συνέλαβαν τον ημεδαπό διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Φ. όχημα, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ (8) μη νόμιμους μετανάστες.

Στη τρίτη περίπτωση, το βράδυ σε Επαρχιακή οδό της Ροδόπης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ο δεύτερος αλλοδαπός διακινητής, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας επτά (7) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – διακινητής, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, προηγουμένως δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Τελικά το όχημα εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε, ενώ ο δράστης – διακινητής επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει.

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε για το ανωτέρω όχημα έχει δηλωθεί κλοπή την 2-7-2023 σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα, χρηματικό ποσό, ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας και κινητά τηλέφωνα».

