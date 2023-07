Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: στην φυλακή ο άνδρας που ξυλοφόρτωσε τη μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ήταν η ποινή που του επέβαλε το δικαστήριο. "Ράκος" ψυχικά και σωματικά η μητέρα του στο δικαστήριο.

-

Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης έναν 48χρονο που καταδικάστηκε επειδή ξυλοφόρτωνε την ηλικιωμένη μητέρα του. Το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 2 ετών και 3 μηνών, χωρίς αναστολή, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο.

Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα και δια της συνηγόρου του ζήτησε να διαταχθεί ακούσια νοσηλεία στο ψυχιατρείο, όμως το δικαστήριο έκρινε ότι δεν προκύπτει έλλειψη καταλογισμού.

Στηριζόμενη σε μπαστούνια και με εμφανή σημάδια στο πρόσωπο και στο σώμα της, η 75χρονη μητέρα περιέγραψε στο δικαστήριο το δράμα που βιώνει στο σπίτι λόγω της συγκατοίκησης με τον γιο της. «Μου έχει κάνει μαύρη τη ζωή. Ήμουν 80 κιλά και έλιωσα. Τα κάνει αυτά γιατί είναι τρελός και παίρνει και ναρκωτικά. Εκείνο που θέλω είναι να τον αποβάλω από το σπίτι. Δεν τον μπορώ άλλο πια. Εγώ φώναζα βοήθεια. Καταλαβαίνει πολύ καλά. Δεν τον κρατάνε στο ψυχιατρείο. Τον έχω στο σπίτι μου και με ξυλοφορτώνει ανελλιπώς» κατέθεσε η ηλικιωμένη. «Τον λυπάμαι… Είμαι ανόητη, είμαι χαζή», πρόσθεσε η ίδια, σε ερώτηση της εισαγγελέως της έδρας, εάν λυπάται τον εαυτό της.

Εκφωνώντας την ετυμηγορία του δικαστηρίου, η πρόεδρος, απευθυνόμενη στον 48χρονο, είπε: «Θα πάτε στη φυλακή να ηρεμήσετε και εκεί θα λαμβάνετε την αγωγή σας». Η ποινή δεν ανεστάλη καθώς ο κατηγορούμενος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου, έχοντας αλλεπάλληλες καταδίκες για παρόμοιες ή άλλες πράξεις, ενώ στο παρελθόν εξέτισε ποινή στις φυλακές.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ανήλικη νύφη σώθηκε από ανάρτηση

Τρίπολη: Επιδειξίας κυνηγούσε παιδιά στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

ΠΑΣΟΚ σε Λοβέρδο: Καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτές