Χανιά

Χανιά: λεχώνα πέθανε λίγο μετά την γέννα

Πώς συνέβη η τραγωδία και ποια η κατάσταση της υγείας του νεογέννητου. Διατάχθηκε ΕΔΕ για την διερεύνηση του περιστατικού.

Τραγωδία συνέβη στην Κρήτη, όταν μία γυναίκα έφυγε από τη ζωή, μόλις γέννησε το μωρό της.

Πιο συγκεκριμένα, την Δευτέρα (3/7) το απόγευμα, μια 35χρονη γυναίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό το μωρό της, το οποίο ωστόσο, αντιμετώπισε προβλήματα στη γέννα και χρειάστηκε η άμεση μεταφορά του στο Ηράκλειο, όπως και έγινε.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα του παιδιού αντιμετώπισε επιπλοκές (άγνωστο για ποιο λόγο) και μερικές ώρες μετά τη γέννα εξέπνευσε σκορπίζοντας απέραντη θλίψη στην οικογένειά της.

Μάλιστα, για την υπόθεση αυτή έχει διαταχθεί Ένορκη διοικητική Εξέταση για να διαπιστωθούν τα αίτια του τραγικού συμβάντος, αφού η γέννα φαινόταν να εξελίσσεται ομαλά, ενώ και το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν έχει αποφανθεί κάτι που να οδηγεί σε ξεκάθαρη αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, το μωρό νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να είναι σε εγρήγορση για την εξέλιξη της υγείας του.

