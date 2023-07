Τρίκαλα

Τρίκαλα: Θρίλερ με άνδρα που βρέθηκε νεκρός και δεμένος

Τα μέχρι τώρα δεδομένα για τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του.

Νεκρός στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε στο κέντρο των Τρικάλων βρέθηκε τα ξημερώματα ένας άντρας

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας, ο οποίος διέμενε με τον αδερφό του, φέρεται να βρέθηκε φασκιωμένος και δεμένος με σχοινί.

Ο αδερφός το νεκρού δίνει κατάθεση στις Αρχές, καθώς έμεναν μαζί, χωρίς να προκύπτει κάτι σε βάρος του.

Οι Αρχές, πάντως, εξετάζουν το ενδεχόμενο το θύμα να κατέληξε από παθολογικά αίτια και ο αδερφός του, λόγω των ψυχιατρικών προβλημάτων του να τον έδεσε, είτε να πρόκειται για ανθρωποκτονία με δράστη τον αδερφό.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Η ιατροδικαστική έκθεση θα δώσει απαντήσεις ως προς τα αίτια του θανάτου.

