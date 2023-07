Έβρος

Έβρος: Τροχαίο δυστύχημα με όχημα που μετέφερε μετανάστες

Το όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ΙΧ. Ακολούθησε καταδίωξη στα χωράφια.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον κόμβο Αρδανίου στην εθνική οδό Φερών-Σουφλίου, ακριβώς πάνω από την γέφυρα της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το evros-news.gr, το θύμα έχει ηλικία περίπου 70 ετών και κατευθυνόταν στη δουλειά του όταν το όχημα που οδηγούσε διακινητής παράτυπων μεταναστών, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το όχημα του θύματος.

Ο διακινητής προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας στα χωράφια, αλλά συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έφτασαν στην περιοχή, μαζί με την Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

