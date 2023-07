Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ (εικόνες)

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες δίνουν "μάχη' να μην περάσει η φωτιά σε κατοικημένη περιοχή.

Η φωτιά ξέσπασε πίσω από το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. στο Μηλάκι Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πλέον 70 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 19 οχήματα και με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ. Επιχείρησε 1 αεροσκάφος μέχρι που έπεσε το σκοτάδι.



#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι, του δήμου Κύμης-Αλιβερίου #Εύβοια.

Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 17 οχήματα, ενώ επιχείρησε 1 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2023

Στην κατάσβεση επιχειρούν επίσης υδροφόρες του δήμου και του εργοστασίου της Δ.Ε.Η.

Αντιδήμαρχος Αλιβερίου: Πολύ δύσκολο το σημείο της φωτιάς, θα είμαστε σε επιφυλακή όλο το βράδυ

Στο σημείο πήγε και ο αντιδήμαρχος Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος ο οποίος είπε πως η νύχτα θα είναι δύσκολη καθώς η φωτιά καίει σε δύσκολο σημείο.

Όπως ανέφερε, «η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν κατοικίες, ωστόσο είναι σε πολύ δύσκολο σημείο το οποίο δεν μπορούν να πλησιάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είμαστε σε επιφυλακή και θα είμαστε όλο το βράδυ, καθώς η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτα».

Οι μαύροι καπνοί έχουν καλύψει σχεδόν όλο τον ουρανό της Εύβοιας, με το μέτωπο να είναι ορατό ακόμα και από τον Κάραβο.

