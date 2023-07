Ιωάννινα

Τροχαίο δυστύχημα: Νεκρή 21χρονη μετά από παράσυρση φορτηγού

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το κορίτσι κατέληξε στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Ένα κορίτσι μόλις 21 ετών, έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο το μεσημέρι της Πέμπτης (6/7) όταν στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Άρτας παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό που οδηγούσε 50χρονος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία με το άτυχο κορίτσι να διακομίζεται με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο Χατζηκώστα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών η κοπέλα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Πηγή: epirus-tv-news

