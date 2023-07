Ζάκυνθος

Τροχαίο δυστύχημα – Ζάκυνθος: Νεκρός 19χρονος τουρίστας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γουρούνα με 2 νεαρούς επιβάτες ανατράπηκε. Ο ένας εξ αυτών κατέληξε, ενώ ο άλλος έχει μόνο μερικές γρατζουνιές.

-

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στην Ε.Ο. Μέσου Γερακαρίου – Αλικανά, στη Ζάκυνθο, όταν η τετράτροχη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 19χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Στην “γουρούνα” επέβαινε άλλος ένας 19χρονος Βρετανός ο οποίος έχει μόνο μερικές εκδορές. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, και οι δύο επιβαίνοντες φορούσαν κράνη, ενώ κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα. Ωστόσο ο οδηγός φέρεται να έκανε κάποια απότομη κίνηση, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το όχημα πάνω στον δρόμο, να τον καταπλακώσει και να σκοτωθεί.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο και μετέφερε το νεαρό στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών Ζακύνθου, ενώ η σορός του 19χρονου Βρετανού θα υποβληθεί σε νεκροψία – νεκροτομή, ενώ θα γίνει και τοξικολογική εξέταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: Πως πέθανε γυναίκα περιμένοντας ασθενοφόρο σε παραλία

Ιταλία: Εκδόθηκε στην Ουρουγουάη στρατιωτικός για έγκλημα πριν από 50 χρόνια

Τζάστιν Τριντό σε Τέιλορ Σουίφτ: Έλα και στον Καναδά