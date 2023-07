Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία

Η φωτιά καίει δασική έκταση. Στη "μάχη" της κατάσβεσης και δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης για φωτιά στη Μαθία Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΥ, η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση και δεν απειλείται προς το παρόν κάποιος οικισμός.

Στο σημείο έσπεσαν και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 1 πεζοπόρο τμήμα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ αναμένονται ενισχύσεις σε εναέρια μέσα..

