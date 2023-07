Μαγνησία

Αλμυρός: Αγρότης βρέθηκε αντιμέτωπος με αγέλη λύκων (βίντεο)

Μπροστά σε μια αγέλη λύκων βρέθηκε ένας αγρότης σε περιοχή του Αλμυρού.

Λύκοι εμφανίστηκαν σε αγροτική περιοχή του Πτελεού και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Λιβαδερά όπου υπάρχουν αρκετά ελαιοπερίβολα.

Συγκεκριμένα, αγρότης και μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμυρού, εντόπισε αγέλη 15 λύκων περίπου την ώρα που πήγαινε με το τρακτέρ στο κτήμα του για εργασίες.

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, κατέγραψε με το κινητό του τους λύκους από απόσταση 300 μέτρων περίπου και ανέβασε το βίντεο στα social media, πριν προλάβουν να εξαφανιστούν μέσα στα χωράφια.

