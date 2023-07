Αχαΐα: νεκρή γυναίκα βρέθηκε στην θάλασσα

Αχαΐα

Πώς εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα. Την έβγαλαν από τη θάλασσα λουόμενοι.

Τραγωδία στην Αχαΐα, όταν γυναίκα έχασε τη ζωή της στην θάλασσα.

Πιο συγκεκριμένα, συναγερμός σήμανε στην παραλία Λαμπιρίου, όταν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι εντοπίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, να επιπλέει μπρούμυτα στο νερό.

Αμέσως άλλοι λουόμενοι την έβγαλαν στη στεριά και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, καλώντας παράλληλα ασθενοφόρο.

Δυστυχώς η 72χρονη γυναίκα με καταγωγή από Ζήρια, μητέρα 2 παιδιών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Περισσότερα στοιχεία για το τραγικό συμβάν θα προκύψουν από τις έρευνες του Γ’ Λιμενικού Τμήματος Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, που διενεργεί την προανάκριση.

