Θεσσαλονίκη

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Καίγεται δάσος στη Μονή Μεγίστης Αγίας Λαύρα. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 7 το πρωί σε δασική έκταση του Αγίου Όρους, στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Μεγίστης Αγίας Λαύρας, και άμεσα στήθηκε επιχείρηση για την κατάσβεση της από ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από αέρος συμμετέχουν στην κατάσβεση της φωτιάς ένα ελικόπτερο και δύο αεροπλάνα, ενώ επί τόπου έφτασαν έντεκα οχήματα με 43 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2023

