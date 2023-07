Μαγνησία

Βόλος: Διεθνής αθλητής έδειρε την πρώην γυναίκα του μπροστά στο 4,5 ετών παιδί τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 34χρονος χτύπησε τη γυναίκα του και της έσπασε τη μύτη, μετά από αντιπαράθεση που είχαν όταν εκείνη πήγε να πάρει το παιδί τους από το σπίτι του.

-

Αθλητής με διεθνή καριέρα και με το εθνόσημο στην μπλούζα του συνελήφθη για την άγρια κακοποίηση της πρώην συζύγου του. Με «κουτουλιά» της έσπασε την μύτη και κατέθεσε μήνυση εναντίον της για εξύβριση, την ώρα που εκείνη κατευθυνόταν αιμόφυρτη στο Νοσοκομείο . Την χτύπησε μπροστά στα μάτια των γονιών του και του παιδιού τους, που είναι μόλις 4,5 ετών.

Ο πασίγνωστος αθλητής ήταν το βράδυ της Πέμπτης στο σπίτι των γονιών του στον Βόλο και η πρώην σύζυγός του συνοδευόμενη από μια φίλη της , πήγε στις 21:30 στα πεθερικά της με τα οποία μένουν δίπλα, για να πάρει το παιδί. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την δικηγόρο της 30χρονης γυναίκας, εκείνος άρχισε να την βιντεοσκοπεί με το κινητό . Βιντεοσκοπούσε τόσο την ίδια όσο και το παιδί , για να αποδείξει πως δεν ήθελε το 4χρονο να ακολουθήσει την μητέρα του.

Εκείνη, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες στο Αυτόφωρο, πήγε να του αρπάξει το κινητό από το χέρι και τότε την χτύπησε. Με κουτουλιά της έσπασε την μύτη . Σοκαρισμένοι και οι γονείς του, σύμφωνα πάντα με την νομική εκπρόσωπο της 30χρονης, τον ρώτησαν εμβρόντητοι… τι έκανες για να απαντήσει εκείνος. «Έπεσε, τι δεν καταλαβαίνετε».

Η νεαρή γυναίκα δεν κάλεσε αστυνομία ή ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με το αυτοκίνητο της φίλης της . Μέχρι να φτάσει στο Νοσοκομείο ο σύζυγός της είχε καταθέσει μήνυση εναντίον της και μόλις έλαβε τις πρώτες βοήθειες πήγε η μητέρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας. Αμέσως κινήθηκε η αυτεπάγγελτη διαδικασία και ο 34χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βία.

Η 30χρονη εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι στο Αυτόφωρο με τα ρούχα της γεμάτα αίματα από το χτύπημα που της έσπασε την μύτη καθώς δεν είχε αλλάξει ρουχισμό στο τμήμα όπου κρατήθηκε μετά την μήνυση, ενώ φορούσε κολάρο.

Το δικαστήριο αναβλήθηκε για την Δευτέρα καθώς ο 34χρονος δήλωσε πως κάλεσε δικηγόρο από την Θεσσαλονίκη και δεν είχε εκπροσώπηση. Αφέθηκαν ελεύθεροι με την προϋπόθεση να μην πλησιάζει ο ένας τον άλλον ούτε στα 50 μέτρα, ενώ το παιδί θα παραμείνει με την μητέρα του που έχει την επιμέλεια.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – Μπλίνκεν: Τι είπαν εν όψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους

Ολλανδία: Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε

Πτολεμαΐδα: Αρκούδα έκανε “επίσκεψη” σε σπίτι από την κύρια είσοδο (εικόνες)