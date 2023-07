Μεσσηνία

Τροχαίο δυστύχημα: Ακόμη ένας θάνατος νέου ανθρώπου με μηχανή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ο 24χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του κι αυτή προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

-

εικόνα αρχείου

Την τελευταία του πνοή άφησε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, ένας νέος 24 ετών, που οδηγούσε τη μηχανή του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Λακωνικής, στο ύψος του «κήπου του Αλλάχ», στην Καλαμάτα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος εξετράπη της πορείας και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Άμεσα ο 24χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ωστόσο λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στα βαριά τραύματα που έφερε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Βραζιλία - Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς (βίντεο)

Πανελλαδικές - Μηχανογραφικό: Συμβουλές για την συμπλήρωσή του

Κομοτηνή: Καβγάδισαν και τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο