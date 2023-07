Χανιά: γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα

Χανιά

Μακραίνει η μακάβρια λίστα των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες από πνιγμό.

Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή της μία γυναίκα καθώς ανασύρθηκε νεκρή από θάλασσα της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 10 σήμερα το πρωί όταν η άτυχη γυναίκα, ηλικίας περίπου 71 ετών, – άγνωστο πως – έχασε τις αισθήσεις της την ώρα που βρισκόταν στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά.

Όταν οι λουόμενοι είδαν την γυναίκα να επιπλέει μέσα στη θάλασσα αμέσως έτρεξαν μαζί με τον ναυαγοσώστη και την ανέσυραν στην παραλία. Ο ναυαγοσώστης ξεκίνησε να του δίνει τις πρώτες βοήθειες ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν και οι αρχές.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να της προσφέρουν το ο,τιδήποτε καθώς ήδη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η σορός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες, δεκάδες συνάνθρωποί μας έχουν χάσει τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες,

