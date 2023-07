Αχαΐα

Πάτρα: νεκρός αστυνομικός, πατέρας δύο παιδιών από ηλεκτροπληξία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα. Ο άτυχος άνδρας άφησε πίσω δύο παιδιά.

-

Τραγωδία συνέβη στην Πάτρα με τον θάνατο ενός αστυνομικού από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανθυπαστυνομος που υπηρετούσε στην Ασφάλεια Πάτρας, Γιώργος Πριόνας βρισκόταν στο σπίτι του και έκανε κάποιες εργασίες στην αυλή. Κάποια στιγμή γύρω στις 5 το απόγευμα, ενώ είχε στα χέρια του ένα σίδερο και προσπαθούσε να ξεβουλώσει ένα σιφώνι αυτό ακούμπησε σε ρεύμα, με αποτέλεσμα να κεραυνοβοληθεί και να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Τον άτυχο άνδρα βρήκε η γυναίκα του λιγα λεπτά αργότερα, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ αλλά ήταν πλεόν αργά για τον ένστολο που αφήνει πίσω του δύο ανήλικα παιδιά, ένα αγόρι 8 ετών και ένα κορίτσι 12 ετών.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη μεταξύ των συναδέλφων του που μιλούν για ένα εργατικό και χαμογελαστό άνθρωπο.

Ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Χάρης Τσίτσικας αναφερόμενος στον αιφνίδιο χαμό του συναδέλφου του δήλωσε: "Ένας φίλος, ένας ακέραιος αστυνομικός ένας άριστος οικογενειάρχης, ένα νέο παιδί δεν είναι πια μαζί μας. Η μοίρα είχε άλλα σχεδια και έπαιξε το πιο άσχημο παιχνίδι .. Αδερφέ μου Γιώργο ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει ....Νιώθω υπερήφανος που σε γνώρισα!"

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Βουλή - Μητσοτάκης: η εντολή που πήραμε στις εκλογές ήταν για μεγάλες αλλαγές (εικόνες)

Τσιτσιπάς - Wimbledon: εύκολη επικράτηση και πρόκριση

Χανιά: γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από την θάλασσα