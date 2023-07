Ηράκλειο

Πνιγμός - Κρήτη: Οι διακοπές για έναν άνδρα κατέληξαν σε τραγωδία

Δεν έχουν τέλος οι θάνατοι λουόμενων στις παραλίες της χώρας, με τον αριθμό των πνιγμών να αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, λίγο πριν τις 3.00 το μεσημέρι, άνδρας ο οποίος κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή του «Κοκκίνη Χάνι» στο Δήμο Χερσονήσου.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των λουομένων, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν λιμενικοί αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον περίπου 45 ετών άνδρα, ο οποίος έκανε διακοπές στο νησί.

