Φωτιά στη Σάμο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά στο Καρλόβασι Σάμου.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Λάκκα στο Καρλόβασι της Σάμου.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και έτσι η φωτιά έχει ήδη τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Το πύρηνο μέτωπο μαίνεται ειδικότερα στην τοποθεσία "Φουρνιώτικο ρέμα" κοντά στην Αγία Αικατερίνη.

Για την ώρα δεν τίθεται άμεσως κίνδυνος για το οικιστικό τμήμα της περιοχής.

