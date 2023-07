Δωδεκανήσα

Ρόδος: παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης για το περιστατικό.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε ξενοδοχείο στη Ρόδο όταν ένα μικρό αγόρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημείωθηκε σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στον Αρχάγγελο με τουρίστες να εντοπίζουν το παιδί αναίσθητο μέσα στην πισίνα και να καλούν σε βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε ναυαγοσώστης εκείνη την ώρα και έτσι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου απομάκρυναν το 7χρονο αγοράκι από το νερό.

Άμεσα ειδοποιήθηκε τόσο το ΕΚΑΒ όσο και η ΕΛΑΣ και το αγοράκι με καταγωγή από την Πολωνία διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία.

Για το περιστατικό η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ξενοδοχείου, καθώς την ώρα της παρ’ ολίγον τραγωδίας στην πισίνα δεν υπήρχε ναυαγοσώστης.

