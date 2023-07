Λάρισα

Φωτιά στα Τέμπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

-

Του Μανώλη Ασαριώτη

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο 381ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης στα Τέμπη.

Εχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Δεν κινδυνεύουν κατοικίες, αλλά το μέτωπο είναι κοντά στην Εθνική Οδό και έχει πολύ καπνό. Εάν δεν αλλάξει ο άνεμος, οι αρχές θα αναγκαστούν να διακόψουν την κυκλοφορία στην εθνική λόγω έλλειψης ορατότητας.

Επίσης, εκεί έχει ανεμογεννήτριες και είναι επικίνδυνο να επιχειρήσουν αεροσκάφη. Επιχειρεί μόνον ένα ελικόπτερο και έχουν ζητήσει να πάνε άλλα δύο.

Η φωτιά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξεκίνησε από φλεγόμενο τροχόσπιτο.

πηγή εικόνας: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από αστυνομικούς για έγκυο

Μιχαήλ Μπακνανάς ή Πακνανάς: Ο κηπουρός που έγινε Άγιος

Χαλκιδική: Περιπέτεια εν πλω για επιβάτες ταχύπλοου