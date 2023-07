Θεσσαλονίκη

Ναρκωτικά - Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη και πέντε προσαγωγές

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν αστυνομική εξόρμηση στις τουριστικές περιοχές του νομού.

Πέντε προσαγωγές για διαφόρους λόγους και μία σύλληψη για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια εξόρμησης αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε τουριστικές περιοχές του νομού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές Αρχές, σήμερα τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, αστυνομικοί Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν στοχευμένη αστυνομική δράση στις περιοχές Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδας, στη διάρκεια της οποίας ελέγχθηκαν συνολικά 75 άτομα, έγινε έλεγχος σε 40 οχήματα , πραγματοποιήθηκαν πέντε προσαγωγές , συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού.

