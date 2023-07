Λάρισα

Λάρισα: Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη από τη θάλασσα

Στην 77χρονη εφαρμόστηκε ΚΑΡ.Π.Α. και με απινιδωτή προσπάθησαν να την επαναφέρουν, δυστυχώς χωρις αποτέλεσμα

Την τελευταία της πνοή άφησε το μεσημέρι της Κυριακής, μια 77χρονη γυναίκα στην παραλία της Πλατιάς Άμμου στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 77χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις στην παραλία της Πλατιά Άμμου. Αμέσως της εφαρμόστηκε ΚΑΡ.Π.Α. και με απινιδωτή προσπάθησαν να την επαναφέρουν, δυστυχώς χωρις αποτέλεσμα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο Κέντρο Γόννων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 15 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού.

Πηγή: onlarissa.gr

