Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν μωρό που το είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Οι γονείς είχαν αφήσει το μωρό στο αυτοκίνητο και πήγαν βόλτα. Σωτήρια η επέμβαση των αστυνομικών.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στα Χανιά, όταν γονείς άφησαν το μωρό τους στο αυτοκίνητο και έκαναν... βόλτα.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι απότ ην Ιαπωνία, κλείδωσε στο αυτοκίνητο το μωρό στην περιοχή του παλιού Ξενία στην δυτική τάφρο στα Χανιά και έκανε βόλτα στο Ενετικό Λιμάνι με το άλλο τους παιδί.

Όταν περαστικοί άκουσαν το κλάμα του μωρού από το αυτοκίνητο περίπου στις 20:30, την Κυριακή, κάλεσαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο και έβγαλαν έξω το μωρό που κινδύνευε από θερμοπληξία, σώζοντας έτσι τη ζωή του.

Μετά από λίγο έφτασαν στο σημείο και οι γονείς του και οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο Νίκος Ξανθουδάκης, Πρόεδρος αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων μιλησε στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” του ΑΝΤ1 και περιέγραψε το περιστατικό αναφέροντας πως ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή. Οι αστυνομικοί παρενέβησαν άμεσα σπάζοντας το τζάμι και έβγαλαν το μωρό από το αυτοκίνητο. "Οι αστυνομικοί είδαν μέσα σε ένα κλειδωμένο αυτοκίνητο, ένα μωρό που έκλαιγε. Κλειστά παράθυρα, όλα κλειστά, και με 35 βαθμούς που είχε έξω όπως καταλαβαίνετε αν δεν παρενέβαιναν άμεσα οι συνάδελφοί μου ίσως το μωρό να ήταν νεκρό".

Όπως είπε οι γονείς, που ήταν από την Ιαπωνία, "όταν πήγαν οι αστυνομικοί και τους μίλησαν, δεν μίλησαν, έμειναν άφωνοι, με επιφύλαξη σαν να μη συνέβαινε τίποτα".

Πηγή εικόνας: parakritika.gr

