Πάτρα: Διασωληνωμένη 14χρονη μετά από τροχαίο με μηχανή που οδηγούσε 16χρονος

Δίνει μάχη για την ζωή της η 14χρονη συνεπιβάτης της μηχανής. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος οδηγός του δικύκλου μαζί με την 14χρονη κοπέλα που ήταν συνεπιβάτης, εφευγαν από την παραλιακή ζώνη του Ρίου, όταν περίπου στις 03:30, συνέβη το ατύχημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπαίτιος είναι ο οδηγός το αυτοκινήτου, ιδιοκτήτης γνωστού καταστήματος εστίασης στο Ρίο, που έκανε αναστροφή και έριξε το δίκυκλο στο έδαφος, με τους δύο ανήλικους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Ο 16χρονος οδηγός νοσηλευεται με πολλά κατάγματα όμως βρίσκεται εκτός κινδύνου ενώ η 14χρονη συνοδηγός, είναι σε κρίσιμη κατάσταση καθώς χτύπησε στο κεφάλι.

Η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει την διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου.

