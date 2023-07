Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Νεκρός νεαρός στο κέντρο της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη ζωή του έχασε σε κεντρικό δρόμο της πόλης, ένας νεαρός που οδηγούσε μοτοσικλέτα.

-

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 26χρονο αλλοδαπό σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ο 26χρονος, με καταγωγή από τη Συρία.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του αναβάτη της μοτοσικλέτας. Ο 49χρονος ημεδαπός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Ο Τεντόγλου “πέταξε” για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι

Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν μωρό που το είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Νεκρός 20χρονος στη Λάρισα – Καλλιακμάνης: Μπλέχτηκε το χέρι του αστυνομικού στα σύρματα και πυροβόλησε