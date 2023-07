Εύβοια

Χαλκίδα: πήγε για μπάνιο και βρήκε τραγικό θάνατο

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άλλους λουόμενους.

Η μακάβρια λίστα όσων έχασαν τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες αυξάνεται καθημερινά...

Ακόμη ένα περιστατικό έρχεται να προστεθεί, αυτή τη φορά στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν λίγο πριν τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας (10-07-2023) στη πλαζ Σουβάλα στη Χαλκίδα όταν ο 79χρονος άνδρας είχε πάει για μπάνιο αλλά βρήκε τον θάνατο.

Ξαφνικά λουόμενοι τον εντόπισαν να επιπλέει αναίσθητο μέσα στη θάλασσα και αργότερα τον έβγαλαν στην ακτή, ενώ ταυτόχρονα κάλεσαν και ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Πηγή: eviazoom.gr

