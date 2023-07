Ρεθύμνου

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μήνυμα 112 στους πολίτες

Επίγειες και ενάεριες δυνάμεις στο σημείο. Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατη περιοχή στον Άγιο Βασίλειο.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στο Ρέθυμνο.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Δευτέρας εστάλη μήνυμα από το 112 στους πολίτες. «Αν βρίσκεστε στο Ρέθυμνο, αποφύγετε την περιοχή Άγιος Βασίλειος».

Η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση, σε δύσβατη περιοχή στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 13 οχήματα ενώ συνδράμουν και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή διαβεβαίωσε πως δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή και η μάχη δίνεται σε μεγάλο υψόμετρο, πάνω από το χωριό Αγκουσελιανά, όπου ευτυχώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Εν τω μεταξύ, οι φωτιές σε Αρκαλοχώρι (σε χωματερή) και Πρινιά Ηρακλείου οριοθετήθηκαν σύμφωνα με τον διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Γιώργο Τσικαλά.

Μέτρα από την ΠΕ Ρεθύμνου λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Στο μεταξύ, λήψη Μέτρων Λόγω Υψηλού Κινδύνου Πρόκλησης Πυρκαγιάς έλαβε η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Σύμφωνα με το δελτίο πρόβλεψης κινδύνου Πυρκαγιάς, η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλή (βαθμός επικινδυνότητας 4) και ως εκ τούτου λήφθηκαν, σύμφωνα με τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας Νίκο Βότσογλου, όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα επιφυλακής και ετοιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται στους πολίτες και επισκέπτες του Ρεθύμνου ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων και παραμονής και διανυκτέρευσης εκδρομέων καθόλη την διάρκεια του 24ώρου (από 06.00 της ημέρας για την οποία ισχύει η ανακοίνωση έως τις 06.00 της επόμενης ημέρας) στις παρακάτω ευαίσθητες και δασικές περιοχές:

- Δήμος Ρεθύμνης: Περιαστικά δάση Ευλιγιά, Προφ.Ηλία και Αγίου Ιωάννη, Αναδασωτέα περιοχή νοτίως της Ι.Μ.Αρκαδίου.

- Δήμος Αγίου Βασιλείου: Περιαστικά Δάση Κισσού, Αγκουσελιανών και Αγ.Ιωάννου, η περιοχή που ορίζεται από τις πηγές Κουρταλιώτη, τον ποταμό Κουρταλιώτη (με ζώνη απαγόρευσης 50 μ εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού) έως την λίμνη Πρέβελη, στην περιοχή Πρέβελη, που περιλαμβάνει την λίμνη Πρέβελη, από την Ενετική καμάρα έως και την εκβολή του ποταμού Κουρταλιώτη στην θάλασσα, το εκατέρωθεν αυτής φοινικόδασος ( εκτός του αμμώδους τμήματος της παραλίας) καθώς και τις αναδασωτέες εκτάσεις δυτικά της λίμνης.

- Δήμος Μυλοποτάμου: Φαράγγι Μαργαριτών.

Όπως τονίζει ο κ. Βότσογλου, οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις καθημερινές τους δραστηριότητες, καθώς η προστασία της ζωής και των περιουσιών μας, αλλά και του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας ενώ πρέπει επίσης να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας έναντι των δασικών πυρκαγιών, όπως αυτές βρίσκονται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Οι περιοχές που κινδυνεύουν από φωτιές σήμερα

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gov.gr), για σήμερα Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Λασιθίου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Ρεθύμνου)