Χαλκιδική

Χαλκιδική - Πυροβολισμοί κατά ανηλίκων: Προφυλακίστηκε ο 70χρονος

Ο ηλικιωμένος πυροβόλησε και τραυμάτισε με κυνηγετικό όπλο τρία παιδιά. Ο καβγάς που προήγηθηκε.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Πολυγύρου, ο 70χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε, με κυνηγετικό όπλο, τρεις ανήλικους, ύστερα από φραστικό επεισόδιο που προηγήθηκε, στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή, ενώ μετά την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την προφυλάκισή του, οδηγείται στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Το επεισόδιο συνέβη το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης, καθώς ο ηλικιωμένος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του. Ο ίδιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και, κατά πληροφορίες, ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για να διαπιστωθεί η ικανότητα καταλογισμού.

Οι ανήλικοι, δύο 17χρονοι κι ένας 15χρονος, είχαν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου), χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Οι δύο εξ αυτών επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ο τρίτος κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνει για νοσηλεία.

Στο σημείο του επεισοδίου είχαν κληθεί αστυνομικοί, στη θέα των οποίων ο 70χρονος πυροβόλησε στον αέρα, ενώ διαπιστώθηκε ότι κατείχε παράνομα το όπλο.

